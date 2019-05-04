شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بـ"الأزرق" والنجم الساحلى بـ"الأحمر" فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم من النجم الساحلى التونسى على ارتداء أبناء ميت عقبة الزى الأزرق، وحارس المرمى الزى الأخضر، فيما يرتدى الفريق التونسى الزى الأحمر والشورت الأبيض، ويرتدى حارس المرمى الزى الأصفر.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي غدا الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض فى الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف سجله كهربا.

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ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الفنى فى السادسه مساءً بفندق الحكام، ويحضره ممثل عن الزمالك أيمن حافظ المنسق العام ومنتصر الرملاوى إدارى الفريق ومصطفى ميلا.

بينما يعقد المؤتمر الصحفى للمديرين الفنيين فى السابعة مساءً بملعب المباراة بحضور السويسرس كريستيان جروس المدير الفنى وعماد السيد حارس الفريق.