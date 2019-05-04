شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الفاعلية الهجومية أبرز ملامح المران الختامى للدراويش استعدادا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الأحد ضمن مواجهات دور الــ8 من بطولة كأس مصر.

المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفنى المعاون مع اللاعبين لحثهم على تحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى الصعود للدور المقبل بالبطولة، فضلا عن توزيع الأدوار على كل لاعب خلال المواجهة.

واشتمل المران على تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات ، قبل أن يتم تخصيص جمل فنية من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية للاعبين.

وعلى هامش المران، واصل محمد صادق تدريباته التأهيلية فى ظل عدم اكتمال جاهزيته بشكل كامل.

واختتم التدريب بتقسيمة وسط حرص كل لاعب على بذل قصارى جهده من أجل المشاركة بصفة أساسية فى المباراة.

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