ملخص ونتيجة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم السبت 4 مايو 2019 .. نتيجة الترجي اليوم الترجي لنهائي دوري...

انتهت مباراة الترجي ومازيمبي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبذلك يكون مجموع اللقائين هو 1-0 لصالح الترجي التونسي، وبذلك يتأهل الترجي مباشرة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة تألق الحارس للترجي وقام بالتصدي للعديد من الكرات الخطرة.

انطلقت المباراة دقات الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية يتم لعب مباراة نصف النهائي، مباراة العودة اليوم، وذلك على ملعب مازيمبي، التحكيم فيكتور جوميز، والتعليق عصام الشوالي، ويتم بث المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 وقناة أرينا سبورت إتش دي 4.

على المعلب الأولمبي برادس مباراة أبريل 2019 إنتهت مباراة الذهاب بفوز الترجي بهدف نظيف سجله اللاعب يوسف بلايلي وشهدت المباراة أحداث مثيرة للغاية، حيث حصل غيلان الشعلالي على إنذار للترجي، وحصل اللاعب كريستيان كوامي على إنذار واللاعب شونغو كاباسو على كارت أحمر، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم.

الترجي التونسي سعى للوصول للنهائي الثامن في تاريخه، حيث فاز الترجي بثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا آخرها العام الماضي 2018، وحصل على الوصافة في بطولة دوري الأبطال في أربعة بطولات آخرها في عام 2012، ونتابع معكم نادي مازيمبي الذي حصل على البطولة خمس مرات من قبل، آخرها في عام 2015 وحصل على وصافة البطولة في مرتين آخرها عام 1970.

ملخص مباراة الترجي ومازيمبي

حتى الدقيقة 40 التعادل سلبي بدون أهداف نتيجة تخدم الترجي التونسي

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف بين الترجي ومازيمبي وسط هجوم كبير من جانب أصحاب الأرض، ونتابع معكم الشوط الثاني

الشوط الثاني بالمتابعة المستمرة، ونتابع معكم الأحداث الهامة بها، حتى الدقيقة 48 التعادل بدون أهداف، الترجي يسعى لإنهاء المباراة بالتعادل

يعتبر حارس الترجي التونسي معز بن شريفية هو رجل المباراة الأول، لأنه تصدى للعديد من الكرات الخطيرة من النادي الخصم، أهمها الكرة في الدقيقة 57 مقاصية رائعة تصدى لها الحارس.

آخر دقائق تشهد هجوم مستمر لنادي مازيمبي وسط تكتل للدفاع، وتألق للحارس التونسي، وحتى الدقيقة 80 الترجي في طريقه للنهائي.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي والترجي يصل للنهائي ويلاقي الوداد الرياضي المغربي