ملخصات ونتيجة مباراة الترجي التونسي ومازيمبي.. الترجي للنهائي بملاقاة الوداد المغربي.. نهائي عربي .....

انتهت مباراة الترجي ومازيمبي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبذلك يكون مجموع اللقائين هو 1-0 لصالح الترجي التونسي، وبذلك يتأهل الترجي مباشرة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة تألق الحارس للترجي وقام بالتصدي للعديد من الكرات الخطرة.

انطلقت المباراة الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، مباراة العودة اليوم على ملعب مازيمبي التحكيم فيكتور جوميز، والتعليق عصام الشوالي، ويتم بث المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، مباراة كانت ليست سهلة بالنسبة للترجي التونسي.

نتيجة الترجي ومازيمبي

كانت فرص المنتخب التونسي في الصعود للنهائي هي التعادل بأي نتيجة في مباراة اليوم، كون أن مباراة مباراة الذهاب انتهت بهدف مقابل لاشئ، ولكن تكمن فرصة نادي مازيمبي أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مما يعطي له دفعة معنوية للتسجيل، خاصة وأن هدف واحد من السهل تسجيله في مباراة اليوم.

نادي مازيمبي يتميز عن الترجي في عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز مازيمبي بخمس بطولات بينما الترجي فاز بثلاثة بطولات آخرها عام 2018، ونادي الترجي يتسلح بالدفعة المعنوية التي تجعله يتأهل للنهائي، وهي أنه بطل العام الماضي، ونتابع معكم كل جديد.

ملخص مباراة الترجي ومازيمبي

هجمات مستمرة بالشوط الأول من جانب مازيمبي وسط تكتل دفاعي للترجي التونسي، والتعادل 0-0 حتى الدقيقة 40

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نتابع أحداث الشوط الثاني وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف لكل فريق، نتيجة تخدم الترجي التونسي، ونتابع المزيد من التقارير الهامة.

الشوط الثاني يبدأ والتعادل 0-0 في الخمس دقائق الأولى، وحتى الآن التعادل يفيد الترجي لأن نتيجة مباراة الذهاب 1-0، ونتابع المزيد.

الحارس معز بن شريفية هو رجل المباراة اليوم، وحصل على إنذار بداعي إضاعة الوقت، وتصدى للعديد من الكرات الخطرة من الفريق الخصم في الشوطين.

الدقائق الأخيرة لصالح الترجي التونسي، وحتى الدقيقة 81 التعادل سلبي يخدم الترجي، بفضل حارسه المتألق، ونتابع معكم العديد من الأخبار الهامة.