نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

يستقبل نادي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية اليوم على ملعبه نادي الترجي التونسي في لقاء العودة من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويمكن متابعة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مايو، لتحديد أحد طرفي المباراة النهائية لعصبة الأبطال.
نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم، نجح الترجي التونسي في بلوغ النهائي الثامن في تاريخه بعد خروجه بالتعادل السلبي من موقعة العودة أمام مازيمبي، وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتلقي جاره الوداد المغربي في المباراة النهائية.
ملخص مباراة الترجي ومازيمبي
- بداية الشوط الأول بهدوء من جانب الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير من جانب عشاق مازيمبي الكونجولي، وبعد مرور خمس دقائق لا تزال النتيجة التعادل السلبي .
- مرت 45 دقيقة وهجوم متواصل من أصحاب الأرض على مرمى الضيوف والتعادل السلبي قائم بين الفريقين، فيما أنذر الحكم معتز بن شريفية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لإضاعة الوقت.
- ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي مازيمبي من هجومه لتسجيل هدف الفوز على الترجي لكنه اصطدم ببراعة بن شريفية وتصدي دفاع الترجي للكرات العالية.
- ضغط عالي من مازيمبي في الدقائق الأخيرة، التي شهدت كرة بالقائم وأخرى تصدى لها بن شريفية
- نهاية المباراة بتأهل الترجي بعد التعادل السلبي ضد مازيمبي، ليلعب الترجي المباراة النهائية الوداد المغربي.