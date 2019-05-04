نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

يستقبل نادي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية اليوم على ملعبه نادي الترجي التونسي في لقاء العودة من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويمكن متابعة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مايو، لتحديد أحد طرفي المباراة النهائية لعصبة الأبطال.

نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم، نجح الترجي التونسي في بلوغ النهائي الثامن في تاريخه بعد خروجه بالتعادل السلبي من موقعة العودة أمام مازيمبي، وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتلقي جاره الوداد المغربي في المباراة النهائية.

ملخص مباراة الترجي ومازيمبي