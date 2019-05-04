نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم 4-5-2019 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الترجي ومازيمبي اليوم على ملعب مدينة لوبومباشي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الفريقين في الدول العربية تتابع نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

نتيجة الترجي ومازيمبي اليوم، ومن خلال الدور المنوط به عبر موقعنا وحرصاً منا على تلبية رغباتكم سنوفر لكم متابعة نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي فريق الترجي التونسي وعشاق كرة القدم بهذا اللقاء الكبير الذي يسعى من خلالة صاحب اللقب الموسم الماضي تحقيق الفوز خلال الطموح للفوز بالبطولة.

نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي اليوم

وتنطلق مباراة الترجي ومازيمبي اليوم 4 مايو الجاري في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة الترجي التونسي ومازيمبي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

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نهاية المباراة 0-0