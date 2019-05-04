الترجي يتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا على حساب مازيمبي

تأهل الترجي التونسي للمرة الثانية على التوالي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي أمام مازيمبي خارج ملعبه اليوم، وكان بطل تونس قد فاز ذهاباً بهدف دون رد، وليضرب موعداً في نهائي النسخة الحالية مع الوداد البيضاوي المغربي بطل نسخة العام قبل الماضي.

لعب نادي الترجي مدافعاً أغلب فترات اللقاء، مع سيطرة كاملة من أصحاب الأرض على منتصف الملعب، واتيحت لماهجمي مازيمبي العديد من الفرص السانحة لتسجيل الهدف المرجو، إلا أن سوء الحظ وتألق بن شريفيه وقفوا حائلاً دون تحقيق هدفهم.

ومن المرتقب أن يلعب نادي الترجي ضد الوداد المغربي المتأهل على حساب صن دوانز بعد تعادله سلباً هو الأخر مستفيداً من الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف.