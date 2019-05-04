نتيجة مباراة الوداد وصن داونز اليوم 4-5-2019 في دوري أبطال إفريقيا

نتابع معكم نتيجة مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الوداد وصن داونز اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الفريقين في الدول العربية ستتابع نتيجة مباراة الوداد وصن داونز اليوم عبر الإنترنت.

نتيجة مباراة الوداد وصن داونز اليوم، حرصاً منا على تلبية رغباتكم سنوفر لكم متابعة مستمرة لنتيجة مباراة الوداد وصن داونز اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي فريق الوداد المغربي بمشاهدة اللقاء الكبير.

نتيجة مباراة الوداد وصن داونز اليوم

وتنطلق مباراة الوداد وصن داونز اليوم 4 مايو الجاري في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة الوداد المغربي وصن داونز اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

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سنوفر لكم خدمة متابعة نتيجة مباراة الوداد وصن داونز اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد انطلاق المباراة لحظات تابعوا معنا.

النتيجة 0-0 حتى الآن في الشوط الأول

نهاية المباراة 0-0