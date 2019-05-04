طبيب بورتو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة كاسياس القلبية

ال طبيب نادى بورتو، نيلسون بوجا، إن الأزمة القلبية التى تعرض لها حارس المرمى الإسبانى إيكر كاسياس الأربعاء الماضى أثناء التدريب، كانت غير متوقعة على الإطلاق.
وأضاف بوجا، فى تصريحات اليوم السبت عبر صحيفة "إكسبريسو" البرتغالية، إن "الإصابة بالأزمة القلبية فى حالة كاسياس كانت غير متوقعة على الإطلاق، فى ظل عدم وجود مخاطر للتعرض لمشكلات قلبية وعدم وجود تاريخ عائلى له علاقة بمرض القلب فى الأعمار المبكرة".
وأوضح الطبيب أن "الأزمة القلبية مرض صامت، يتطور ببطء، ويكون نتيجة مزيج من بعض العوامل، ويمكن أن يسبب انسداداً فى الشريان ونوبة...
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