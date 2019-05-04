جروس يرفض تغيير طريقة لعب الزمالك أمام النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تغيير طريقة اللعب التي سيخوض بها مباراة النجم الساحلي المقرر لها غدًا في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي ستُقام على الملعب الأولمبي بسوسة.

ويُفضل جروس خوض المباراة بطريقته ٤-٢-٣-١ واستقر الجهاز الفني على خوض لقاء الإياب أمام النجم الساحلي المقرر لها في التاسعة مساء غدا الأحد بنفس طريقة لقاء الذهاب.

يذكر أن فريق الزمالك حقق فوزا صعبا بهدف دون رد على النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن الزمالك في مواجهة النجم الساحلي غدا كل من فرجاني ساسي وخالد بوطيب وحازم إمام ومصطفى فتحي للإصابة.