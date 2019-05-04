وزير الرياضة يهنئ حجازي وتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نجمي منتخب مصر الأول لكرة القدم اللاعب أحمد حجازي والذي تم إختياره كأفضل لاعب في نادي وست بروميتش الانجليزي، ومحمد حسن الشهير بتريزيجيه والذي تم إختياره ضمن التشكيلة المثالية لعام ٢٠١٨- ٢٠١٩ بالدوري التركي، حيث يلعب تريزيجيه في صفوف فريق قاسم باشا.

وعبر صبحي عن سعادته بهذا الانجاز الذي يحققه اللاعبان المحترفان في الدوري الأوروبي، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد أكبر عدد من المحترفين في لعبة كرة القدم، فضلا عن ظهورهم بشكل مميز يعكس صورة إيجابية عن اللاعبين المصريين.

وأوضح صبحي أن هؤلاء اللاعبين هم خير سفراء لمصر في الخارج، ومن أهم عوامل الجذب لكبرى الأندية العالمية في إستقدام لاعبين من الدوري المصري، الذي أصبح يشهد تطورا ملحوظا على المستوى الفني للاعبين.

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وطالب أشرف صبحي من كل لاعبي كرة القدم المحترفين بالدوري الاوروبي، ببذل مزيد من الجهد حتى نحقق إنجازا جديدا يضاف لمصر وهو الفوز بكأس الأمم الإفريقية رقم ٣٢ و التى تنظمها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو إلى ١٩ يوليو.

يشار الي أن أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الانجليزي فاز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018-2019، المقدمة من الرابطة الرسمية لجماهير النادي.

وحصل أحمد حجازي على تكريم من رابطة جماهير وست بروميتش، وتسلم كأس أفضل لاعب بعدما تفوق على كافة لاعبي وست بروميتش في عدد الأصوات.

كما تم إختيار تريزيجيه والذي يلعب لنادي قاسم باشا، ضمن التشكيلة المثالية "سوبر 11 " لمسابقة الدوري التركي موسم 2018 -2019 من الاتحاد التركي"، كما تم إختياره من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب إفريقي في أوروبا عن شهر مارس الماضي.