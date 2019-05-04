هدف بيراميدز.. رفضه مدرب الأهلي.. أثار الجدل فى السعودية.. ودافع عنه شقيق مالك شيفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

انتزع أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب متصدر جدول ترتيب الهدافين فى الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 هدفاً الأضواء من أقرانه ليرتبط اسمع بنادي بيراميدز للانتقاله إليه فى الموسم الجديد.

أحمد علي الذى يكمل عامه الـ 33 فى نهاية مايو الجاري تألق بشكل لافت للنظر مع المقاولون العرب وتفوق على جميع المهاجمين فى الدوري وخاصة فى انهاء الهجمات من داخل منطقة الجزاء ليقود فريقه للمنافسة على الدخول فى المربع الذهبي الذي يفصله عنه 3 نقاط فقط قبل 3 مباريات من انتهاء مباريات فريقه.

ويملك علي الفرصة على كسر الرقم التاريخي لعدد الأهداف المسجلة فى موسم واحد بالدوري منذ موسم 74-75 حيث إن جميع من حصل على لقب هداف الدوري لم يتخط حاجز الـ 20 هدفاً.

وتوج الراحل حسن الشاذلي نجم الترسانة بلقب هداف الدوري موسم 74-75 برصيد 34 هدفاً فيما حصل عبد الحليم علي موسم 2003-2004 وحسام باولو موسم 2014-2015 على لقب هداف الدوري برصيد 20 هدفاً.

ولم ينف مهاجم المقاولون مكتفياً بالتعليق لمصراوي :" من المبكر جدًا الحديث عن أي شيء يخص انتقالات الموسم الجديد".

ويعاني بيراميدز فى مركز المهاجم الصريح بسبب تواضع مستوى الإكوادوري جون سيفونتي الذى خرج من تشكيل الفريق الأساسي بالإضافة إلى عدم خبرة ناصر منسي فيما يغيب عمرو مرعي عن الفريق بسبب ظروف التجنيد ليبقي السوري عمر خربين المعار مع الهلال السعودي وحيداً فى هذا المركز.

من هو أحمد علي كامل؟

يبلغ علي كامل من العمر 33 عاماً حيث إنه من مواليد 21 مايو عام 1986 ويصل طوله 181 سم ويلعب بقدمه اليمني ويشغل مركز المهاجم الصريح.

بدأ علي مشواره الكروي في نادي غزل شبين وانتقل منه لإنبي مطلع موسم 2007-2008 لينضم إلى الفريق الأول تحت قيادة الألماني راينر تسوبيل المدير الفني الأسبق للأهلي.

وفشل علي فى الحصول على فرصته لوجود، مجدي عبد العاطي وعمرو زكي ورضا متولي الثلاثي الهجومي لإنبي لينتقل إلى نادي بترول أسيوط يناير 2008 بناء على رغبة محمد عامر المدير الفني للأخير.

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قدم علي نفسه بشكل جيد مع بترول أسيوط فى فترة الإعارة بالدرجة الأولي ليستمر مع الفريق موسم 2008-2009 على سبيل الانتقال النهائي بعد صعود فريقه للدوري الممتاز ورفض تسوبيل بقاءه مع انبي إلا إنه تعرض للإصابة فى وتر أكليس ليغيب عن فريقه وينتزع منه النيجيري هنري أكيلي قيادة هجوم الفريق البترولي.

عاد أحمد علي النصف الثاني من الموسم وقدم أداء رائعاً أمام الإسماعيلي فى المباراة التى اقيمت بينهما فى نهاية مارس 2009 على الرغم من هزيمة فريقه بهدف نظيف إلا أن هذه المباراة كانت سبباً فى الانتقال إلي الدراويش في الموسم التالي.

استمر علي مع الإسماعيلي من 2009 وحتى 2013 وسجل خلال 81 مباراة خاضها مع 23 هدفاً وصنع 4 فى 4 مواسم شهدت محطة خليجية مثيرة للجدل.

انتقل علي بعد ثورة يناير إلى الهلال السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 3 مليون جنيه ليتعرض إلي انتقادات من جماهير الزعيم السعودي بسبب صيامه عن التهديف فى البداية .

ودافع عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال فى هذه الوقت وشقيق عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي بعد أن بدأ فى تسجيل الأهداف ووصفه بـ "الصفقة الرابحة" ليساهم مع الزعيم فى الفوز بالثنائية المحلية، الدوري و كأس ولي العهد السعودي بعد ما سجل 5 أهداف وصنع 6 فى أقل من 6 أشهر.

المحطة الأبرز فى تاريخ علي بعد تجربة الهلال كانت انتقاله إلى الزمالك بعد أن اشتري الأخير قبل 6 أشهر من نهاية عقده مقابل 2.5 مليون جنيه ليلعب مع الأبيض خلال موسمين 53 مباراة سجل فيهم 19 وصنع هدف وفاز ببطولتي لكأس مصر بالإضافة إلي الدوري موسم 2014-2015.

رحل علي فى 2015 إلى نادي وادي دجلة فى اسوأ محطاته الكروية التى لم تستمر ليتحرك المهاجم الدولي إلى نادي المقاولون العرب الذى شهد أكثر فترة استقرار له مع نادي محلي وانعكست على صعيد الأرقام.

ولعب علي مع المقاولون من عام 2016 وحتى الأن 102 مباراة سجل فيهم 41 هدفاً وصنع 11 فيما انضم اللاعب على فترات لمنتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتى ولعب معه 10 مباريات سجل فيها 4 أهداف نصفها فى دورة حوض النيل 2011 الودية الذي توج بلقب البطولة.

ولعب علي بشكل إجمالي طوال مشواره الكروي 228 مباراة سجل فيها 72 هدف وصنع 18 وتعرض للإنذار 23 مرة فيما طرد ثلاث مرات بثلاثة قمصان مختلفة، أمام الأهلي وهو يلعب فى بترول أسيوط وأمام الزمالك وهو يلعب فى دجلة وأمام المصري وهو يلعب مع المقاولون العرب.