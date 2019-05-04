تقرير.. ليفربول ينتظر هدايا "بطله" و"مدربه الصفري" لإنقاذ موسمه من النهاية المأساوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تشهد الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة كبيرة، نتيجة الصراع المتلاحق بين ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب هذا الموسم.



ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" مساء اليوم، السبت، بينما يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي على ملعب "الاتحاد" مساء الاثنين.



وينتظر فريق ليفربول هدية مدربيه السابقين؛ حيث قد يلعبان دوراً مهما في تغيير مسار البريميرليج من قبضة مانشستر سيتي للريدز أو القضاء على حلم تتويجه باللقب الغائب، منذ 29 عاماً.



ويتولى رافائيل بينيتيز، المدير الفني السابق للريدز، القيادة الفنية الحالية لنادي نيوكاسل، بينما تولى بريندان رودجرز، منصب المدير الفني لفريق ليستر سيتي، خلفاً لكلود بويل في فبراير الماضي.



فإذا تمكن ليفربول من التغلب على فريق مدربه السابق، فإنه سيرتقي لصدارة البريميرليج مؤقتاً برصيد 94 نقطة، وينتظر هدية من رودجرز، مدربه السابق أيضاً، لإيقاف سلسلة انتصارات السيتي متصدر الدوري برصيد 92 نقطة، الممتدة منذ 12 جولة بفرض التعادل أو الفوز.

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وقاد بينيتيز ليفربول في الفترة ما بين 2004 وحتى 2010، لم يستطع خلالها أن يحقق لقب البريميرليج، ولكنه قاد الريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2004-2005، وكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2005-2006، وكأس السوبر الأوروبي موسم 2005-2006 وأخيراً لقب الدرع الخيرية موسم 2006-2007.



أما بريندان رودجرز، فقد درب ليفربول لمدة 3 سنوات من 2012 وحتى 2015، ولكنه لم يحقق أي بطولة حتى تمت إقالته وتعيين يورجن كلوب، المدير الفني الحالي للريدز، بدلاً منه.



كان رودجرز أكد في تصريح له أن فريقه سيلعب دورًا في حسم لقب الدوري: "بالنسبة لنا، فإننا نريد أن نلعب دوراً في حسم لقب البريميرليج".



وقد يُحبط بينيتز ورودجرز آمال جماهير ليفربول، إذا حقق نيوكاسل نتيجة الفوز أو التعادل على حساب الريدز، بالإضافة إلى عدم تمكن ليستر من إيقاف قطار مانشستر سيتي.



ويتبقى لليفربول مباراة أخيرة، بعد مباراة نيوكاسل أمام وولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد"، بينما سيخرج السيتي لملاقاة برايتون على ملعب "فالمر" في الجولة الأخيرة.