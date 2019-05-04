توتنهام يرفض تثبيت أقدامه في المربع الذهبي

فجر بورنموث مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على توتنهام 1-0 اليوم السبت، في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليزيد بذلك حدة المنافسة بين الفرق المتنافسة على المشاركة الأوروبية.

ورفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام تشيلسي و4 نقاط أمام آرسنال و5 نقاط أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، وذلك انتظاراً لنتائج باقي مباريات الجولة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن ناثان آكي خطف هدف الفوز 1-0 لبورنموث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.