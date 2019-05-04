يغيب الإسباني خافي مارتينيز بسبب مشاكل في الركبة عن مباراة بايرن ميونخ أمام هانوفر التي تقام اليوم السبت، في إطار الجولة 32 من الدوري الألماني.
وينضم مارتينيز بذلك إلى الحارس المخضرم مانويل نوير، قائد البايرن، والمهاجم خاميس رودريجز، الغائبين عن صفوف الفريق البافاري، متصدر جدول الدوري الألماني.
وسيجري المدير الفني للبايرن، نيكو كوفاتش، تغييرين على التشكيل الذي كان قد بدأ به أمام نورنبرغ وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.
وسيلعب سيجري غنابري محل مارتينيز، وسيحل جيروم بواتينغ في قلب الدفاع محل ماتس هوملز.
ويحتفظ كوفاتش على دكة البدلاء بورقتين رابحتين هما آرين روبين وفرانك ريبيري.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن يفقد لاعبه في مواجهة هانوفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.