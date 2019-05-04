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بايرن يفقد لاعبه في مواجهة هانوفر

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Alaa Ali 0 تبليغ

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يغيب الإسباني خافي مارتينيز بسبب مشاكل في الركبة عن مباراة بايرن ميونخ أمام هانوفر التي تقام اليوم السبت، في إطار الجولة 32 من الدوري الألماني.

وينضم مارتينيز بذلك إلى الحارس المخضرم مانويل نوير، قائد البايرن، والمهاجم خاميس رودريجز، الغائبين عن صفوف الفريق البافاري، متصدر جدول الدوري الألماني.

وسيجري المدير الفني للبايرن، نيكو كوفاتش، تغييرين على التشكيل الذي كان قد بدأ به أمام نورنبرغ وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسيلعب سيجري غنابري محل مارتينيز، وسيحل جيروم بواتينغ في قلب الدفاع محل ماتس هوملز.

ويحتفظ كوفاتش على دكة البدلاء بورقتين رابحتين هما آرين روبين وفرانك ريبيري.

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