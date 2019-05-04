السويسرية تايشمان تتوج في براغ بأول لقب في مسيرتها

توجت السويسرية جيل تايشمان اليوم السبت، ببطولة براغ المفتوحة للتنس إثر تغلبها على التشيكية كارولينا موتشوفا، لتحرز أول لقب في مسيرتها الاحترافية.
وبعد مسيرة رائعة في البطولة، فازت تايشمان القادمة من الأدوار التمهيدية على موتشوفا بنتيجة 7-6 (7-5) و3-6 و6-4 بعد ساعتين و44 دقيقة.
وقبل هذه البطولة لم تتمكن تايشمان، البالغة من العمر 21 عاماً، من تجاوز ربع نهائي أي من بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات.
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