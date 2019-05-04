الفيفا يُهدد النجم قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

كشف موقع ”سوفوت” الفرنسي بأن النجم الساحلي التونسي مُطالب بدفع 100 ألف يورو لنادي بانتار الكاميروني.

وأكد الموقع أن النجم مُهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في البطولة المحلية بعد صدور قرار من لجنة المنازعات بالفيفا يقضي بسداد 100 ألف يورو لصالح الفريق الكاميروني.

تعود القضية لعام 2012 حينما تعاقد النجم الساحلي مع فرانك كوم قادمًا من الدوري الكاميروني، وتعهد من خلال بند في العقد المبرم بين الأطراف الثلاثة بمنح النادي الكاميروني نسبة 20% في حال انتقال اللاعب لأي ناد،و هو ما حدث في عام 2016 حينما رحل كوم لفريق كالشروه الألماني نظير 800 ألف يورو، قبل أن يعود مرة أخرى للدوري التونسي من أجل الإنضمام لفريق الترجي، ولم يحصل النادي الكاميروني على نسبته في تلك التوقيت.