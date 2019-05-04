اجيري يحدد موعد نقل معسكر المنتخب للقاهرة استعدادا لامم افريقيا

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، على موعد نقل معسكر الفراعنة الى القاهرة استعدادا لبطولة كاس الامم الافريقية 2019. كاس الامم الافريقية 2019. وقرر الجهاز الفني نقل المعسكر من برج العرب بالاسكندرية الى القاهرة يوم 18 يونيو المقبل عقب خوض وديتي غينيا وتنزانيا. ووقع منتخب مصر في المجموعة الاولى للبطولة، والتي تضم اوغندا والكونغو وزيمبابوي.

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