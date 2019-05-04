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زيدان يغلق الباب أمام بوجبا

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نفى زين الدين زيدان مدرب فريق الإسباني رغبته في التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال، والتي من المقرر مساء غد الأحد: " أنا لم أقل أبدًا

بأننا تعاقدنا مع بوجبا، هو لاعب لمانشستر يونايتد، ما قلته عنه فقط، هو أنه لاعب جيد".

 

وتابع: "لن اتحدث عن الإشاعات وعن لاعبين في أندية أخرى، نعم سيكون هناك تغييرات، لكن

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الكثير سيبقى".

 

وكان قد ربطت التقارير رغبة زيدان بضم اللاعب الفرنسي بوجبا خلال الانتقالات القادمة، ومؤكدة رغبة كل من ريال مدريد واللاعب في الإنضمام للنادي الملكي.

 

وكان قد تبادل زيدان وبوجبا التغازل بينهما في تصريحتهما في الفترة الماضية، حيث أكد زيدان أن بوجبا لاعب جيد للغاية، بينما رد بوجبا أن زيدان أسطورة المنتخب الفرنسي.

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