تأهل محمد نجاح و عبد الرحمن جمال إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه

تأهل ثنائي منتخب مصر للكاراتيه، محمد نجاح و عبد الرحمن جمال إلى نهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه شباب، لوزن -61 كجم و -76 كجم بعد فوزهم في 5 مباريات. -76 كجم بعد فوزهم في 5 مباريات. وكان منتخبنا قد حقق ذهبية وبرونزية في أول أيام الدوري العالمى للشباب أمس والمقام حالياً في قبرص، حيث أحرزت الذهبية نورسين على في وزن 59 كجم، بينما أحرزت البرونزية ياسمين نصر الجويلى في وزن 48 كجم في منافسات البطولة.

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