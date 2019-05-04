لاعبو الإسماعيلي يتوجهون للقاهرة لمواجهة الاتحاد السكندري

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لإسماعيلى إلى القاهرة منذ قليل تحضيرًا لمواجهة الاتحاد السكندرى، على ملعبالمقاولون العرب .
والمقرر لها أن تنطلق مساء غد الأحد في تمام
وظهرت علامات الاصرار والتحفز لدى اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للدور المقبل بالبطولة .
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