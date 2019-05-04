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لاعبو الإسماعيلي يتوجهون للقاهرة لمواجهة الاتحاد السكندري

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غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لإسماعيلى إلى القاهرة منذ قليل تحضيرًا لمواجهة الاتحاد السكندرى، على ملعب

المقاولون العرب .

والمقرر لها أن تنطلق مساء غد الأحد في تمام

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الساعة الخامسة، ضمن منافسات دور الــ8 لبطولة كأس مصر.

وظهرت علامات الاصرار والتحفز لدى اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للدور المقبل بالبطولة .

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