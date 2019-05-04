لاعبو الإسماعيلي يتوجهون للقاهرة لمواجهة الاتحاد السكندري

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لإسماعيلى إلى القاهرة منذ قليل تحضيرًا لمواجهة الاتحاد السكندرى، على ملعب

المقاولون العرب .

والمقرر لها أن تنطلق مساء غد الأحد في تمام

الساعة الخامسة، ضمن منافسات دور الــ8 لبطولة كأس مصر.

وظهرت علامات الاصرار والتحفز لدى اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للدور المقبل بالبطولة .