شوط أول سلبي بين الترجي ومازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول، بين الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن إياب نصف نهائي دوريأبطال أفريقيا.
حاول الترجي التحفظ خلال أداءه في الشوط الأول واللعب بشكل دفاعي، تركًا
وأنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بتقدم الترجي على مازيمبي بهدف نظيف.
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