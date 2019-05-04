ثنائي الإسماعيلي يتوجهان للقاهرة

توجه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد صادق إلى القاهرة بصحبة الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق من أجل إجراء الأشعة. أجل إجراء الأشعة. وكان الجهاز الفنى للفريق قد فضل استبعاد اللاعبين من قائمة لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندرى المقرر له غدا الأحد بدور الـ8 في كأس مصر لعدم اكتمال جاهزيتهما. وحرص الجهاز الفنى على إجراء الأشعة على الثنائى للتعرف على مدى تماثلهما للشفاء قبل الدفع بهما فى المباريات المقبلة.

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