ثنائي الإسماعيلي يتوجهان للقاهرة

توجه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد صادق إلى القاهرة بصحبة الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق منأجل إجراء الأشعة.
وكان الجهاز الفنى للفريق قد فضل استبعاد اللاعبين من قائمة لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندرى
وحرص الجهاز الفنى على إجراء الأشعة على الثنائى للتعرف على مدى تماثلهما للشفاء قبل الدفع بهما فى المباريات المقبلة.
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