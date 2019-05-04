التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين صن داونز والوداد البيضاوي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين صن داونز الجنوبي أفريقي والوداد البيضاوي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن إياب

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شهد الشوط الأول طريقة دفاعية للوداد خلال المباراة

بشكل كبير، بينما حاول صن داونز خطف هدف أول والسيطرة على مجريات المباراة.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد على صن داونز بهدفين لهدف.