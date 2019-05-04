حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين صن داونز الجنوبي أفريقي والوداد البيضاوي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن إيابنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
شهد الشوط الأول طريقة دفاعية للوداد خلال المباراة
الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد على صن داونز بهدفين لهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين صن داونز والوداد البيضاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.