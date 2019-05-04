ينطلق الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السادسة مساء اليوم بفندق الحكام وذلك للتنسيق حول مباراة الفريقين والمقرر لها مساء غد الأحد بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية . الفريقين والمقرر لها مساء غد الأحد بإياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية . ومن المنتظر أن يرتدي الزمالك الزي الأزرق في المباراة وحارس المرمى باللون الأخضر فيما يرتدي فريق النجم الزي الأحمر والشورت الأبيض ويرتدي حارس المرمى الزي الأصفر .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بالزي "الأزرق" أمام النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.