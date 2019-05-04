صبرى المنياوى: فضلنا راحة ثلاثي الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر على استبعاد الثلاثي باهر المحمدي ومحمد صادق وإبراهيم حسن ، وذلك بسبب عدم جاهزيتهم البدنية لخوض لقاء الإتحاد السكندري.

من جانبه قال صبري المنياوي مدير الكرة إن الثلاثي المستبعد يرغبون في المشاركة والتواجد بالمباراة لكننا فضلنا إراحتهم لتجنب

فقدانهم في المستقبل نظراً للضغط المتواصل للمباريات ، سواء دوري أو كأس ، وأضاف نحتاج لجهود جمبع اللاعبين وهم في أفضل حالاتهم البدنية والفنية من أجل عبور تلك الأزمة وإستعادة المستوي الجيد بجانب مسيرة الإنتصارات.

واستكمل المنياوي : لمست حالة من الاصرار والرغبة لدى جميع اللاعبين على المشاركة والتألق فى المباريات ونتمنى أن ينعكس ذلك على النتائج فى الفترة المقبلة”.

وأتم حديثه قائلا :”سنبذل كل ما فى استطاعتنا لحصد بطاقة الصعود للدور قبل النهائى واعادة الثقة والبسمة لدى جماهيرنا الكبيرة”.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي غداً الأحد مع نظيره الإتحاد السكندري بإستاد المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.