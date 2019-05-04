بورنموث يسقط توتنهام بهدف نظيف ويأزم موقفه من الصعود لدوري الأبطال

تلقى توتنهام هزيمة مفاجئة أمام بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ37 من منافسات البريميرليج.

سجل ناثان أكي مدافع بورنموث هدف المباراة الوحيد، في اللحظات الأخيرة من المباراة

90+1، بعد عرضية ضربها أكي رأسية قوية داخل الشباك.

Advertisements

وبتلك الهزيمة تجمد رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث، وتأزم موقفه حول ضمان الصعود بدوري أبطال

أوروبا في الموسم المقبل، ومع تبقي جولة وحيدة له، وابتعاده بفارق نقطتين فقط على أقرب منافسيه تشيلسي ، وأربع نقاط عن الأرسنال ، اللذان لديهم مباراتين، قد يضمن السبيرز مركز أوروبي في الموسم المقبل بصعوبة.

من ناحية أخرى، رفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز الـثاني عشر.