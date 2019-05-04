بورنموث يسقط توتنهام بهدف نظيف ويأزم موقفه من الصعود لدوري الأبطال

تلقى توتنهام هزيمة مفاجئة أمام بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ37 من منافسات البريميرليج.
سجل ناثان أكي مدافع بورنموث هدف المباراة الوحيد، في اللحظات الأخيرة من المباراة90+1، بعد عرضية ضربها أكي رأسية قوية داخل الشباك.
وبتلك الهزيمة تجمد رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث، وتأزم موقفه حول ضمان الصعود بدوري أبطال
من ناحية أخرى، رفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز الـثاني عشر.
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