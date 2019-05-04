رياضة | اجتماع في الأهلي لدراسة ملف النشاط الرياضي

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا بعد قليل، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة بعض القضايا الهامة.

ويناقش مجلس الإدارة عدة ملفات داخل النادي، على رأسها ملف النشاط الرياضي والذي شهد تدهورًا شديدا في الموسم الحالي.