رياضة | هدف بورنموث في توتنهام (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف بورنموث في توتنهام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي بورنموث بهدف نظيف على توتنهام في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي

سجل جوناثان آكي هدف بورنموث في مرمى توتنهام في الدقيقة بعد أن لعب السبيرز بدون لاعبين للطرد. وحصل الأرجنتيني خوان فويث مدافع توتنهام على بطاقة حمراء بعد دقيقتين فقط من دخوله إلى أرض الملعب وذلك بعد بطاقة حصل عليها هيونج مين سون في الدقيقة 43.

وتوقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما بورنموث 45 نقطة في المركز الثاني عشر.