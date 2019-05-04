رياضة | دكرنس يعلن تشكيلته الأساسية لمباراة شبان بدواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يعلن تشكيلته الأساسية لمباراة شبان بدواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصطفى مرعي المدير الفنى لدكرنس عن تشكيلة اللاعبين الأساسية التى ستبدأ اللقاء الهام والمرتقب أمام شبان بدواى بعد قليل بملعب دكرنس ضمن مباريات الجولة الختامية بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى .

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالى :-

أسامه نجيب(حارس مرمى)،عادل ادهم،محمود أكمل، محمد موافي،أمير بلبول،متولي حافظ،اسلام قوره،طارق سعد،احمد لويزا،صامويل اوسو،وليد الحصري .

يذكر أن دكرنس يحتل المركز الثانى بالمجموعة برصيد ١٢ نقطة ويكفيه الفوز أو التعادل لضمان التأهل لدورى القسم الثانى بينما يحتل شبان بدواى المركز الثالث برصيد ١٠ نقاط ويحتاج للفوز فقط من أجل التأهل ومرافقة بيلا لدورى القسم الثانى .