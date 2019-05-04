رياضة | الإسماعيلي يبرر استبعاد المحمدي وصادق وحسن من مباراة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يبرر استبعاد المحمدي وصادق وحسن من مباراة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن الثنائي الأساسي باهر المحمدي ومحمد صادق بجانب إبراهيم حسن تم استبعادهم من قائمة لقاء الاتحاد لعدم اكتمال جاهزيتهم.

واختتم الفريق تحضيراته منذ قليل استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى غدا الأحد باستاد المقاولون العرب فى الدور ربع النهائى من كأس مصر.

وأضاف المنياوي: "الثلاثى يرغبون فى التواجد والمشاركة فى المباراة لكننا فضلنا إراحتهم لتجنب فقدانهم لفترة أطول فى ظل تلك الفترة الصعبة.. نحتاج لجهود جميع اللاعبين وهم فى أفضل حالاتهم البدنية والفنية من أجل عبور تلك الأزمة واستعادة مسيرة الانتصارات”.

إصابة جديدة تؤرق هجوم الأهلي

يخضع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم السبت؛ لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية.

ويعاني مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة في الجيم أمس الأول الخميس قبل أن يبدأ أمس الجمعة تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني أن حالة اللاعب ومدى جاهزيته في المران المسائي اليوم سوف تحسم تواجده من عدمه فى قائمة مباراة النجوم.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في نهاية المران المسائي اليوم وعقب إعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

الأهلي يعلن جاهزية "جيرالدو" لمباراة النجوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأنجولي جيرالدو للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

وأضاف الجهاز الفني أن جيرالدو تعافى تمامًا من أية آلام فى الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

ويعلن لاسارتي عقب نهاية المران المسائي اليوم قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التى تقام غدٍ على استاد بتروسبورت.

عبد الحفيظ: شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء سلاح حسم الدوري

أكد سيد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي جاهزية الفريق لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ: "نخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاث؛ من أجل الاستمرار في مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلي.

وأوضح أن شخصية الأهلي التي تتمثل فى روح الفانلة الحمراء والقتال حتي الثانية الأخيرة تبقى دائما هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين فى جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفعنا للقتال حتى الثانية الأخيرة لتحقيق الانتصارات التي تبقى الهدف المنشود بالنسبة لنا.

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وأتم مدير الكرة أن شخصية الأهلي والروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاث أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.