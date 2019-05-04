رياضة | تشكيل بدواي لمباراة دكرنس المؤهلة للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بدواي لمباراة دكرنس المؤهلة للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى لفريق شبان بدواى بقيادة محمد المحالى قائمة اللاعبين التى ستبدأ مباراة الفريق أمام دكرنس بعد قليل بملعب دكرنس ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة بدورة الترقى .

وجاءت تشكيلة اللاعبين على النحو التالى : محمد ميشو، عبدالحميد عمار، على جمعه، رامى البيلى، وائل السعدنى، إسلام كامل، وسام جلال، عبدالجيد صديق، أحمد حسين، عبدالعزيز سليمان، نادرالسيد، أحمد إبراهيم .