رياضة | صدمة ليفربول في نجم نابولي

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يخطط نادي نابولي الإيطالي لضم كيران تريبير نجم توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرفض نابولي بيع لاعبه إنسيني لنادي ليفربول الإنجليزي الذي يبحث عن ضمه بأي شكل تحسبًا لرحيل أحد نجومه.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كالياري، المقرر إقامتها غدًا الأحد، والتي أبرزتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن نقيم موقف كيران تريبير وهيرفينج لوزانو (اَيندهوفن)، لكنني لا أحب الحديث عن أولئك الذين يلعبون في مكان اَخر".

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وأضاف: "الفريق المستقبلي في مرحلة الإعداد بالفعل، يجب ألا نكون في عجلة من أمرنا، لا يهمني حتى أن أكون مديرًا، فسيستغرق ذلك بعض الوقت، لكنني أريد فقط أن أكون مدربًا".

وحول إمكانية بيع إنسيني في المستقبل، صرح كارليتو "لا يوجد رغبة من جانبنا في بيع لورينزو إنسيني، واللاعب أكد أنه يريد البقاء هنا في نابولي".

ويعد إنسيني هو أحد الاهداف الرئيسية لنادي باريس سان جيرمان، ليفربول بجانب إنتر ميلان