رياضة | تهنئة خاصة من البنك لفريق المالية قبل مباراة الحسم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهنئة خاصة من البنك لفريق المالية قبل مباراة الحسم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق المدير الفني، علي تهنئة نظيره مالية كفر الزيات، عقب وصول اللاعبين لملعب المباراة.

وجاءت التهنئة لصعود المالية للممتاز ب، بعد تخطي السكة الحديد الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وفوجئ اللاعبين بوجو 'بانر' تهنئة تعلق في غرفة الملابس، وتم أتخاذ صور تذكارية للاعبين مع البانر.

ويستضيف البنك الأهلي نظيره المالية اليوم في الثالثة والربع عصرا، علي ملعب البنك بالجولة الأخيرة بدورة الترقي للمجموعة الثانية، ويسعي البنك لإقتناص بطاقة التأهل الثانية للصعود للممتاز ب.