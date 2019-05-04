رياضة | تشكيل فريقي البنك والمالية في مباراة الحسم بالجولة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل فريقي البنك والمالية في مباراة الحسم بالجولة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريقا المالية والبنك الأهلي تشكيل المباراة لكل منهما، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم بالجولة الأخيرة بدورة ترقي المجموعة الثانية المؤهلة للممتاز ب.

ويضم الشوط الأول للمالية كل من:- محمود يوسف، وعبدالله عبدالحميد، ومحمد عبدالمنعم، واحمد عادل، ورضوان عزت، وأحمد صلاح، ومحمد حسين، وحمدي محمد، وأحمد نصر، ومعتز نصر، ومحمود مبروك.

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دكة البدلاء :- صلاح شعبان، وحسام حسن، ويحيي زكريا، وعبدالله حامد، ومحمد عبدالرحمن، وحازم النحاس، ونجيب محمد.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:- احمد صبحي، وأحمد محمد، وسمير ممدوح، وامير مدحت، وسيد مدبولي، ومحمد أحمد، ومحمود عبدالمجيد، ومحمود قرني، وماجد عادل وعمرو عزت، وعلي صابر.

البدلاء:- عبدالفتاح حسن، وأحمد ماهر، وسعد السعيد، ومحمد الشربيني، ومحمود مجدي، وأحمد عيد، وحسام حسن.