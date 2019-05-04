رياضة | كيشو يحصد ذهبية بطولة البحر المتوسط للمصارعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيشو يحصد ذهبية بطولة البحر المتوسط للمصارعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق محمد إبراهيم "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة، الميدالية الذهبية، خلال مشاركته في بطولة البحر المتوسط للشباب، والمقامة حاليا بتونس خلال الفترة من 2 وحتى 5 مايو الجاري.

وحصل لاعب المنتخب الوطنى على المركز الأول والميدالية الذهبية عقب فوزه على كل منافسيه بعدم التكافؤ. ويعد محمد إبراهيم "كيشو" من اللاعبين المميزين والذي يعول عليهم اتحاد المصارعة آمالا كبيرة في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، لاسيما أنه حصد ذهبية بطولة العالم الماضية تحت 23 سنة.