رياضة | زيدان يحسم مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مستقبل لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد ارتباط اسمه بالابتعاد عن سانتياجو برنابيو، لعدم اعتماد الفرنسي عليه بشكل كبير.

وأكد زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فياريال، على أن جونيور يعد من اللاعبين الأساسيين في الفريق، مبرراً ابتعاده عن الظهور مع ريال مدريد، بتعرضه لإصابة استوجبت خضوعه لفترة راحة قبل العودة من جديد.

وشدد زيدان على أن فينيسيوس جونيور لاعب مهم للغاية، وسيكون أحد الركائز الأساسية لريال مدريد في السمتقبل.