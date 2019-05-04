رياضة | المتألقون الستة يلهثون وراء منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتألقون الستة يلهثون وراء منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الموسم الحالي تألق عدد من لاعبي الدوري المصري، وساهموا في حصد العديد من النقاط لفرقهم بفضل مستواهم الرائع الذي ظهروا به مما يرشحهم للانضمام إلى منخب مصر قبل أمم إفريقيا 2019.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" أهم 6 لاعبين تألقوا في الموسم الجاري ويستحقون الانضمام لمنتخب مصر:

عبدالله السعيد

استعاد عبدالله السعيد توهجه مع بيراميدز في الموسم الحالي بعدما انضم إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من الأهلي السعودي، السعيد شارك في 15 مباراة أحرز فيهم 4 أهداف وصنع 7 أهداف.

أحمد علي

أحد أبرز مهاجمي الدوري في الموسم الحالي بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع المقاولون العرب ، وتصدره قائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا ويعتبر الحل السحري لمنتخب مصر الذي يعاني في مركز المهاجم الصريح، وخاصة وأنه سبق له الانضمام للمنتخب الوطني في أكثر من مناسبة.

إسلام عيسي

جناح المصري البورسعيدي ورمانة ميزانه وضابط إيقاعه الذي لفت الأنظار إليه بفضل سرعاته ودقة تمريراته بجانب أنه يمتلك قدم يمنى قوية، حيث نجح في إحراز 7 أهداف وصنع 4 أهداف، وسيكون خيار مثالي للمنتخب كبديل لمحمود حسن نريزيجيه أو عمرو وردة.

خالد قمر

مهاجم الاتحاد السكندري الذي يقدم موسم طيب مع زعيم الثغر حيث نجح في أحراز 14 هدفا ويحتل المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري العام، ومن الممكن الاعتماد عليه كبديل سوبر.

محمود عبد المنعم كهربا

لفت محمود عبدالمنعم كهربا الأنظار إليه بقوة بعد الأداء الجيد الذي ظهر به مع الأبيض ونجح في حل العديد من الأزمات التي كان يعاني منها الزمالك في الخط الأمامي، كهربا أحرز 11 هدفا في الدوري وصنع مثلهم، كما أحرز هدفًا في الكونفدرالية أمام النجم الساحلي.

يوسف أوباما

أحد ركائز الزمالك المهمة في الموسم الحالي بعدما منحه جروس الثقة ودفع به في التشكيلة الأساسية للأبيض ليبدأ مشوار التألق مع أبناء ميت عقبة، أوباما أحرز 9 أهداف في الدوري وصنع 5 أخرى، وصنع هدفًا في كأس مصر وأحزر3 أهداف في الكونفدرالية.

سموحة يحسم مصير مدافع الزمالك

رفض الجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام حسن فكرة رحل أحمد أبوالفتوح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب مع الفريق السكندري وانضم على أثره إلى صفوف منتخب مصر في معسكر مارس الماضي.

وتتجه النية لدى مسؤولي الزمالك إلى قطع إعارة أحمد أبوالفتوح وعودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأبيض في ظل تراجع مستوى بهاء مجدي الذي اقترب من مغادرة النادي في الانتقالات القادمة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني لسموحة أن نادي الزمالك لم يطلب حتى الآن إنهاء إعارة أبوالفتوح، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لن يوافق على رحيل اللاعب خاصة وأنه أصبح أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها حسام حسن.

والجدير بالذكر أن أحمد أبوالفتوح انضم إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وظهر بمستوى جيد مع الفريق السكندري ونجح في حجز مقعده في التشكيلة الأساسية للفريق.

إصابة جديدة تؤرق هجوم الأهلي

يخضع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم السبت؛ لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية.

ويعاني مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة في الجيم أمس الأول الخميس قبل أن يبدأ أمس الجمعة تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني أن حالة اللاعب ومدى جاهزيته في المران المسائي اليوم سوف تحسم تواجده من عدمه فى قائمة مباراة النجوم.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في نهاية المران المسائي اليوم وعقب إعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

الأهلي يعلن جاهزية "جيرالدو" لمباراة النجوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأنجولي جيرالدو للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

وأضاف الجهاز الفني أن جيرالدو تعافى تمامًا من أية آلام فى الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

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ويعلن لاسارتي عقب نهاية المران المسائي اليوم قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التى تقام غدٍ على استاد بتروسبورت.

عبد الحفيظ: شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء سلاح حسم الدوري

أكد سيد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي جاهزية الفريق لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ: "نخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاث؛ من أجل الاستمرار في مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلي.

وأوضح أن شخصية الأهلي التي تتمثل فى روح الفانلة الحمراء والقتال حتي الثانية الأخيرة تبقى دائما هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين فى جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفعنا للقتال حتى الثانية الأخيرة لتحقيق الانتصارات التي تبقى الهدف المنشود بالنسبة لنا.

وأتم مدير الكرة أن شخصية الأهلي والروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاث أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.