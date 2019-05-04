رياضة | طارق مجدي حكما لمباراة دكرنس وبدواي في الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مجدي حكما لمباراة دكرنس وبدواي في الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اختيار لجنة الحكام على طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدي لإدارة مباراة دكرنس وشبان بدواى والتى تنطلق فى الثالثة والربع عصر اليوم بملعب دكرنس بالجولة العاشرة والأخيرة بدورة الترقى . ويضم طاقم التحكيم شريف عبدالله مساعد أول وهانى خيرى مساعد ثانى . ويحتل دكرنس المركز الثانى برصيد ١٢ نقطة ويكفيه التعادل أو الفوز لضمان التأهل رفقة بيلا لدورى القسم الثانى بينما يحتل شبان بدواى المركز الثالث برصيد ١٠ نقاط ويحتاج للفوز فقط لحجز بطاقة التأهل .

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