اونلاين | بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة الوداد وماميلودي صن داونز بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة الوداد وماميلودي صن داونز بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم مباراة في اياب نص النهائى من دورى ابطال افريقيا بين فريقي صن داونز الجنوب افريقي والوداد البيضاوى المغربي ، مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 2 مقابل هدف لصالح فريق الوداد وهي نتيجة غير مطمئنة بالمرة اذ يكفي للفريق الجنوب افريقي تسجيل هدف واحد للصعود للمباراة النهائية ، مباراة صعبة علي الفريقين سوف يحاول فيها كل فريق بذل اقصي جهد للفوز بالمباراة ، حيث ماسانداونا يطمح الي الصعود الي المباراة النهائية في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها علي مستوى الدورى الجنوب افريقي وبطولة افريقيا ايضا ، أما الشياطين الحمر سوف يحاول ان يستغل نتيجة لقاء الذهاب لصالحه وبالطبع سوف يلعب علي الدفاع ولعب الهجمات المرتدة .

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم السبت 4 من مايو من دورى ابطال افريقيا 2019 , في اياب الدور قبل النهائى من دورى ابطال افريقيا في تمام الساعه الثالثة بتوقيت القاهره بملعب لوكاس موريبي , يعرض على قناة Bein Sports HD1 .

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “جول العرب” كل جديد عن موعد صن داونز والوداد البيضاوي في لقاء ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا اليوم فى اياب نصف النهائى والتي ستكون في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة و الرابعة بتوقيت الرياض .

مباراة صن داونز والوداد البيضاوي

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والآن تعرف علي موعد مشاهدة مباراة صن داونز والوداد البيضاوي :

المباراة صن داونز والوداد البيضاوي

البطولة دورى ابطال افريقيا

الموعد 4/05/2019

التوقيت الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة

قنوات العرض Bein Sports HD1