اونلاين | يوتيوب .. بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز مشاهدة .. كورة ستار مباراة الوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب .. بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز مشاهدة .. كورة ستار مباراة الوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر مباراة الوداد وماميلودي صن داونز ضمن دوري أبطال أفريقيا ستكون حاشدة أثناء البث المباشر الحصري عبر beIN SPORTS وعبر الأنترنت بواسطة CONNECT.

موعد مباراة الوداد وماميلودي سيكون يوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكّة المكرّمة عبر القناة beIN SPORTS HD4 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

الوداد كان فاز ذهابا 2-1 وهو يحتاج إلى التعادل أو للخسارة بفارق هدف بنتيجة 2-3 او أكثر أو الفوز لضمن الوصل إلى النهائي.

ولمتابعة التغطية المباشرة للقاء سنوافيكم عبر هذا المقال بأهم احداث اللقاء فور حصولها بالفيديو.