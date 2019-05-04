الإسماعيلي يعلن قائمة مواجهة الاتحاد في الكأس

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
الإسماعيلي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق التي ستغادر إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، غدا الأحد، باستاد المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان"، في دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، حيث كان فريق الإسماعيلي وصل إلى دور ربع النهائي من بطولة الكأس بعدما تغلب على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف دون رد في مباراة دور الـ16، والذي كان قد تأهل له بعدما تغلب على فريق ناصر الفكرية في دور الـ32 بأربعة أهداف دون رد.
وضمت قائمة فريق النادي الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد 20 لاعبًا، هم: حراسة المرمى.. محمد فوزي – محمد مجدي، خط الدفاع.. طارق طه – ريتشارد بافور – محمود متولي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن، خط الوسط.. محمود دونجا – محمد الضرف – إبراهيم عبد الخالق
وضمت قائمة فريق النادي الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد 20 لاعبًا، هم:
حراسة المرمى.. محمد فوزي – محمد مجدي، خط الدفاع.. طارق طه – ريتشارد بافور – محمود متولي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن، خط الوسط.. محمود دونجا – محمد الضرف – إبراهيم عبد الخالق – عماد حمدي – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم – محمد بيومي، خط الهجوم.. يحيى زايد – بنسون شيلونجو – عودة مارشال.
وشهدت القائمة غياب الثنائي محمد صادق وباهر المحمدي؛ لعدم اكتمال جاهزيتهما.
وعلى مستوى بطولة الدوري الممتاز يحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة من 29 مباراة خاضها منذ انطلاق بطولة الدوري حتى الآن.
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