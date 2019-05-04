انت الان تتابع الإسماعيلي يعلن قائمة مواجهة الاتحاد في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق التي ستغادر إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، غدا الأحد، باستاد المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان"، في دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، حيث كان فريق الإسماعيلي وصل إلى دور ربع النهائي من بطولة الكأس بعدما تغلب على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف دون رد في مباراة دور الـ16، والذي كان قد تأهل له بعدما تغلب على فريق ناصر الفكرية في دور الـ32 بأربعة أهداف دون رد.

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وضمت قائمة فريق النادي الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد 20 لاعبًا، هم: حراسة المرمى.. محمد فوزي – محمد مجدي، خط الدفاع.. طارق طه – ريتشارد بافور – محمود متولي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن، خط الوسط.. محمود دونجا – محمد الضرف – إبراهيم عبد الخالق