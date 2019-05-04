نجما توتنهام يدخلان تاريخ البريميرليج من بابه الخلفي

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٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

هيونج مين سون

دخل الكوري الجنوبي هيونج مين سون والأرجنتيني خوان فويث، نجما نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» من بابه الخلفي، وذلك خلال مواجهة بورنموث، المقامة الآن، على استاد فيتنس فيرست، التي يديرها تحكيميًا كريج باوسون، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بينهما على استاد ويمبلي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، شهد فوز رجال بوكيتينو بخماسية نظيفة.

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هيونج مين سون تعرض للطرد في الدقيقة 43 بعد تعديه بالضرب على لاعب بورنموث، لتصبح كوريا الجنوبية الدولة رقم 69 التي يُطرد منها لاعب بشكل مباشر في تاريخ البريميرليج. كما تلقى زميله خوان فويث بطاقة حمراء في الدقيقة 48، وذلك بعد دقيقتين و13 ثانية منذ نزوله بديلا، ليصبح أسرع طرد لبديل في الدوري الإنجليزي