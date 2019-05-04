انت الان تتابع أزمة في المنتخب الوطني بسبب نجم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الأهلي

نشب خلاف داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، بسبب رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب اليوم السبت، أن أحد أفراد الجهاز المعاون لأجيري، رشح اسم رمضان صبحي، للانضمام لقائمة الفراعنة خلال منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، إلا أن أجيري أبدى رفضه الشديد لهذه الفكرة.

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وأشار المصدر في تصريحاته إلى أن المكسيكي خافيير أجيري أكد أن رمضان صبحي لاعب مميز لكنه ليس أفضل حالًا من زملائه في مركزه سواء محمود حسن تريزيجيه، نجم قاسم باشا التركي، في الجناح الأيسر، أو محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في الجناح الأيمن. ويبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة الإفريقية