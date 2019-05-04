إسلام جابر خارج قائمة المنتخب بأمم إفريقيا

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٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

منتخب مصر

خرج إسلام جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، من حسابات منتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل المنتخب، اليوم السبت، أن أجيري أكد أن جابر من اللاعبين الجيدين، إلا أن اللاعب ما زال صغير السن وخبراته الدولية قليلة، وانضمامه للمنتخب خلال منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، قد يؤثر عليه بالسلب، خاصة أن البطولة ستشهد ضغطًا جماهيريًا كبيرًا على منتخب مصر.

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كان خلاف قد نشب داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بسبب رمضان صبحي، لاعب الأهلي، حيث علمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب، أن أحد أفراد الجهاز المعاون لأجيري، رشح اسم رمضان صبحي، للانضمام لقائمة الفراعنة خلال البطولة، إلا أن أجيري أبدى رفضه الشديد لهذه الفكرة. ويبدأ المنتخب المصري مشواره