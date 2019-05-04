شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك بالمكافآت لتخطي عقبة النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



كتب- كريم أبوحسين :

رصد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين على الفوز أو تحقيق أي نتيجة إيجابية للعبور إلى نهائي الكأس الكونفيدرالية.

وكان «منصور» اجتمع باللاعبين قبل السفر إلى تونس، وطالبهم بخوض المباراة بأعصاب هادئة، وتكرار إنجازهم في اغادير وأنجولا في دور المجموعات.

وحرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وورئيس بعثة الفريق في تونس، على عقد جلسات مع اللاعبين لتأهيلهم نفسياً قبل مباراة النجم الساحلي.

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وأكد تيجانا ثقته في جميع لاعبي الفريق، وطالبهم بخوض المباراة بأعصاب هادئة، مراهناً على الخبرات الكبيرة للاعبين الدوليين أمثال طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز وكهربا ومحمد إبراهيم، الذين سبق لهم اللعب مباريات أصعب من مواجهة الغد ونجحوا في تخطيها بثباتهم الانفعالي وتركيزهم في المباراة.

وكلف رئيس البعثة كباتن الفريق محمد إبراهيم وطارق حامد وعماد السيد وكهربا، بعقد جلسات فردية وجماعية مع اللاعبين لتحفيزهم.

وعقد المدير الفني كريستيان جروس جلسة مع اللاعبين عقب العشاء أمس، طالبهم خلالها بعدم التأثر بالضغط الجماهيري قبل وأثناء اللقاء، خاصة أن أن جمهور النجم يمتاز بدعم ومؤازرة فريقه دون توقف طوال الـ90 دقيقة، وأنه من المنتظر أن يحضر اللقاء أكثر من 30 ألف مشجع.

ويلتقي الزمالك غدا الاحد نظيره النجم الساحلي في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية.