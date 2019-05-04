شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة النجوم، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا بعد المران المسائي اليوم، عقب إعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة.
يذكر أن الأهلي فاز مؤخرًا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالأسكندرية في الجولة 31 من مباريات الدوري.
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