شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة النجم الساحلي بمران سري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس التاسعة بتوقيت القاهرة، استعداداته وتدريباته على الملعب الأوليمبي بسوسة الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نظيره النجم الساحلي، غدا الأحد، في إياب دور نصف النهائي لطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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يؤدي المارد الأبيض مرانه الأخير على ملعب المباراة والذي سيتم السماح فيه لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط بعدها ينقلب التدريب لمران مغلق وسري خوفا من تسلل بعض جواسيس النجم لاستطلاع بعض مؤشرات الخطة والتشكيل التي سيعتمد عليها السويسري كريستيان جروس المدير الفني.

وطاب جروس من إسماعيل يوسف، عضو المجلس ورئيس البعثة، وأمير مرتضي المشرف على الفريق، بضرورة غلق المران وعدم السماح لأي مرافقين من حضور المران بعد انتهاء الفترة المسموحة حتي يتسنى له تجربة الخطة والتشكيل الذي سيعتمد عليه في موقعة الغد أمام النجم الساحلي.

ووصلت بعثة الأبيض مطار المنستير عصر أمس الجمعة، وكان في استقباله السفير المصري وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة عمرو فتحي وأحمد عصام وحسام رمضان مندوب النجم الساحلي وأمين حافظ ومحمد بدر، وتدرب الفريق أمس على ملعب القنطاوي.