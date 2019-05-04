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رئيس هدرسفيلد يتوصل لاتفاق لبيع النادي

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جدة - خالد شويل - رويترز (مانشستر/إنجلترا)

توصل دين هويل رئيس هدرسفيد تاون إلى اتفاق لبيع النادي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، إلى رجل الأعمال فيل هودكينسون ومن المتوقع اكتمال تغيير الملكية بعد انتهاء الموسم الحالي.

واستحوذ هويل على هدرسفيلد في 2009 وقبل عامين قاد الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة خلال 45 عاما.

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وهبط هدرسفيلد، الذي يستضيف مانشستر يونايتد غدا (الأحد) للدرجة الثانية بعد موسم محبط شهد الانفصال عن المدرب الألماني ديفيد فاجنر الذي قادهم للصعود لدوري الأضواء والبقاء في الموسم الأول بالمسابقة.

وسيحتفظ هويل، الذي أصيب بالتهاب البنكرياس هذا العام، بحصة أقلية في النادي لكن هودكينسون، وهو مشجع لهدرسفيلد، سيستحوذ على نسبة 75% من أسهم النادي.

وقال هويل في بيان «قلبي لم يكن يريد البيع واعتقد أن يوم مباراة مانشستر يونايتد سيكون أكثر يوم عاطفي في حياتي. لكن عقلي كان يدفعني لذلك بعد عشر سنوات من الإخلاص وبعد محنتي الصحية أخيراً كان يجب اتخاذ قرار مناسب وهو نقل الملكية إلى رئيس جديد يكتب صفحة جديدة في تاريخ النادي».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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