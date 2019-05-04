شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك .. رسائل مرتضى منصور مستمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عدة اتصالات مكثفة ببعثة الفريق الأول الكروى المتواجدة فى تونس للاطمئنان على كل ما يحدث قبل مواجهة النجم الساحلي التونسى فى التاسعة مساء غدا ضمن إياب نصف نهائى الكونفيدرالية الافريقية.

وحذر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، اللاعبين من التأثر بالحضور الجماهيري الكبير من خلال رسالة مرتضى منصور التى طالبهم فيها بالتركيز العالي داخل المستطيل الأخضر.

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وأحرز الزمالك هدفا لنجمه محمود كهربا فى مباراة الذهاب بموقعة برج العرب.